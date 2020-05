Perugia, nei parchi va (quasi) tutto bene

Sostanzialmente responsabile il comportamento degli umbri all’inizio della fase due. Dopo aver fatto un lungo giro nei parchi di Perugia si può affermare che la maggior parte dei frequentatori ha rispettato le distanze di sicurezza. Ma alcuni lettori ci segnalano anche qualche comportamento borderline.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Tiri in porta e a canestro

Sia a Sant’Anna sia al Percorso Verde, alcuni residenti segnalano che diversi ragazzi si sono radunati nei campi di calcetto e basket. Segnalazioni simili sono arrivate anche da altri parchi dell’Umbria. La cosa in sé non è vietata purché vengano rispettate le distanze, cosa difficile (anzi: impossibile) se si organizza una partitella, più fattibile se invece ci si limita a qualche tiro dalla distanza. Certo, non possiamo definirlo un assembramento, ma senza dubbio sarebbe meglio evitare e limitarsi alla corsa, in attesa di un ulteriore allentamento delle restrizioni, atteso per il 18 maggio.

LA MAMMA CON I BIMBI: «ANCHE SENZA GIOCHI È BELLO LO STESSO»

Controlli soprattutto al Percorso Verde

Inevitabile che la maggior parte dei controlli si sia concentrata, nelle prime due giornate di fase due, in particolare al Percorso Verde di Pian di Massiano, luogo di aggregazione per antonomasia di chi ama lo sport all’aria aperta, divenuto iconico anche grazie a Leonardo Cenci, a cui è stato intitolato. Lì c’erano diversi vigili a verificare che tutto andasse bene e nel complesso la situazione è sotto controllo, come ha confermato il comandante Nicoletta Caponi in un’intervista a Umbria Tv.

Erba alta e pericoli

A lamentarsi sono anche i cittadini, che in più di una occasione hanno denunciato presenza di erba alta e arredi rovinati dal tempo e dall’incuria (ad esempio a Balanzano, nella parte frontale ma soprattutto in quella retrostante rispetto alle scuole elementari). Mentre invece i bambini sembrano aver accettato, seppur con qualche malumore, il fatto di non poter usare i giochini, per ora.