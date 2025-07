Ci sarà anche il maestro pasticcere Nicola Antonacci, titolare della pasticceria Piazza Settevalli di Perugia e membro dell’Accademia dei Maestri del lievito madre e del panettone italiano, alla decima edizione della ‘Notte dei Maestri del lievito madre’, in programma a Parma (Pilotta, piazzale della Pace) lunedì 21 luglio.

«Un evento che da dieci anni – riporta una nota della pasticceria perugina – celebra il lievito madre vivo e la grande tradizione della panificazione artigianale, diventando punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore. Saranno presenti i più grandi maestri pasticceri d’Italia ed altri provenienti dall’estero, membri dell’Accademia. Protagonista è il panettone artigianale, declinato in versioni dolci, salate, estive, leggere e audaci, dimostrando come la qualità artigianale non conosca stagioni né confini». Il ricavato della serata sarà devoluto all’Emporio Solidale di Parma, associazione che sostiene concretamente le famiglie in difficoltà.