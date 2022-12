Perugia, occupano abitazione di un uomo deceduto da pochi mesi: due denunciati

Li hanno sorpresi all’interno di un’abitazione di proprietà di un uomo deceduto lo scorso a marzo e sono finiti nei guai per invasione di terreni od edifici. La polizia di Stato di Perugia ha denunciato due cittadini di origine straniera dopo un blitz in via XX Settembre: decisiva la segnalazione di un inquilino del palazzo.

Denunciati

Gli agenti sono entrati nell’appartamento notando fin da subito segni di bivacco. C’erano due uomini: un 35enne marocchino ed un 40enne tunisino, entrambi gravati da numerosi precedenti di polizia. Stavano dormendo. Il più aveva a carico un foglio di via obbligatorio dal Comune di Perugia della durata di 3 anni, l’altro è possesso di un permesso di soggiorno scaduto nel 2019. Per loro c’è la denuncia.