Perugia, oggi Caserta dirà di sì al Grifo

Il tecnico è lui, è sempre stato lui. Gli altri nomi (da Stellone a Di Biagio, fino alla suggestione Camoranesi) erano giusto una vaga alternativa nel caso in cui le cose si fossero complicate in modo irrimediabile. Ma il Perugia – sia quello vecchio (con Goretti e Pizzimenti) sia quello nuovo (con Comotto e Giannitti) – voleva Caserta e basta. E lui voleva Perugia. Così, ora che la rescissione con la Juve Stabia è cosa fatta, si può parlare senza condizionale: alle 17 l’incontro per la firma, poi l’annuncio ufficiale.

L’accordo

Contratto di un anno, con rinnovo automatico in caso di promozione immediata in Serie B. La stessa formula di Comotto. E nemmeno questo sembra essere un caso. Caserta, 42 anni, calabrese di Melito di Porto Salvo, esploso come allenatore alla Juve Stabia dopo il periodo vissuto accanto a Fontana e Ferrara, avrà l’arduo compito di vincere da subito. Obiettivo non facile: il campionato comincia fra poco più di un mese (Covid permettendo) e la squadra è ancora di là da venire mentre la piazza di certo non è disponibile ad ingoiare altri bocconi amari. Caserta ha già vinto il girone C con la Juve Stabia, fallendo poi l’obiettivo salvezza nell’ultimo campionato, nel quale comunque ha fatto vedere belle cose.

SANTOPADRE SI DIFENDE: «NON UN EURO DAL GRIFO»

Un occhio disilluso al Coni

Fin dalle formule dei contratti, Santopadre sembra non credere all’ipotesi ripescaggio, visto che dà per scontato si giochi in C. Però, come ha detto anche nella conferenza stampa di presentazione di Gianluca Comotto, anche secondo lui i Siciliani hanno la ragione dalla loro parte. Vediamo come andrà a finire.

Il saluti di Vicario (instagram)