Fontivegge, blitz antidroga: 1 denuncia

Operazione interforze per il contrasto allo spaccio di droga tra il pomeriggio e la serata di giovedì nella zona di Fontivegge, a Perugia. Polizia di Stato, carabinieri e finanza sono state impegnate per alcune ore, con focus sulla stazione ferroviaria.

Le identificazioni

Le persone identificate sono oltre 50. In particolar modo un 22enne nigeriano irregolare sul territorio nazionale (per lui è scattata l’espulsione); un 29enne tunisino che aveva con sé 7 grammi di marijuana (denunciato per detenzione a fini di spaccio, avviate le procedure di espulsione) e una 19enne russa, segnalata come assuntrice di sostanze stupefacenti in quanto trovata in possesso di 4 grammi di cannabis.