«Una situazione molto difficile, c’è chi magari rinuncia e perde soldi. E chi aveva prenotato macchine a noleggio, parcheggio e strutture». Subito problemi per il collegamento estivo tra l’aeroporto di Perugia e Pantelleria: la segnalazione – alle 12.30 di domenica mattina – arriva direttamente da chi sta cercando di raggiungere l’isola dopo una serie di disavventure.

Cosa è successo? «Siamo ancora qui da sabato mattina, il volo era previsto per ieri alle 7.40». Poi? «Rimandato più volte e poi cancellato, oggi siamo stati avvisati da Sase Umbria che manca l’equipaggio e che forse partiremo alle 14». Con tutti i disagi del caso. Decine le persone – come si può vedere dalle immagini – interessate dallo spiacevole episodio.

LO STOP AL COLLEGAMENTO PERUGIA-COMISO

«Vi informiamo – la mail inviata ai passeggeri – che la causa del disservizio non è dipesa da HelloFly, ma da un problema operativo del vettore Aeroitalia». Un inizio vacanza da incubo per diversi cittadini. Poi finalmente partiti nel pomeriggio di domenica e giunti in Sicilia poco dopo le 17.