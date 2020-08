Perugia-Pescara 2-1, Rosi infortunato

Un pre Ferragosto con tensione a mille al ‘Curi’. Nessuno ad inizio stagione poteva prevedere che in questa data il Perugia si sarebbe giocato la permanenza nel campionato di serie B e invece, con calcio d’inizio alle 21, c’è il ritorno del playout: la sfida con il Pescara vale una stagione e i biancorossi devono quantomeno ristabilire la parità dopo il 2-1 dell’Adriatico per gli abruzzesi. Calcio d’inizio alle 21.

IL 2-1 DELL’ANDATA

SANTOPADRE: «CI SALVIAMO E MI FACCIO UN TATUAGGIO»

Secondo tempo

79‘ Rosi è infortunato, al suo posto c’è Falzerano.

74′ Carraro si prende subito il giallo per un fallo su Kastanos.

73′ Entrano Iemmello e Carraro per Falcinelli e Kouan.

71‘ Secondo cooling break.

70‘ Nzita decisivo in area perugina sul tiro a colpo sicuro di Zampa dal limite dell’area.

69‘ Forti proteste del Pescara per una spinta di Kouan in area a danno di Pucciarelli. Nessun dubbio per Aureliano.

68′ Ammonito il tecnico del Pescara Sottil per proteste.

59‘ Grande chance per il Perugia: assist di Melchiorri dalla sinistra per Mazzocchi che, senza marcature, spara alto di potenza da posizione centrale.

54‘ Fuori Nicolussi, entra Buonaiuto.

53′ Combinazione Memushaj-Zappa sulla corsia destra: bravo Gyomber a mettere in corner.

47‘ Punizione di Memushaj dall’out sinistro, buona la difesa del Grifo.

46‘ Palla al Pescara.

Reazione Grifo

Male i biancorossi nei primi minuti. Il Pescara mette in difficoltà la retroguardia del Grifo e al 15′ passa con un inserimento di Pucciarelli – Mazzocchi si addormenta in copertura – in area: facile la battuta a rete del 10 degli abruzzesi. Poi il Perugia alza i giri e gli ospiti vanno in affanno: immediato pareggio Kouan e, allo scadere di frazione, spizzata di Melchiorri a beffare Fiorillo. In entrambe le circostanze i ragazzi di Oddo sono andati a segno sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Melchiorri alla fine del primo tempo

La punta biancorossa ha parlato ai microfoni di Dazn: «Il gol è mio. Oggi è una partita dove stiamo tirando fuori la giusta cattiveria e ora nella ripresa dobbiamo fare anche meglio. Cosa serve? Ciò che abbiamo già messo in tempo. Se siamo più agguerriti degli avversari possiamo portare a casa il risultato».

Primo tempo

45+3′ Termina il primo tempo.

45+3′ Ammonito Melchiorri per un tackle fuori tempo.

45′ Fallo tattico di Memushaj, giallo per lui.

41‘ Giallo per Mazzocchi per un fallo su Pucciarelli.

40′ GOL PERUGIA! Melchiorri devia di testa un corner dalla sinistra, per Fiorillo nulla da fare.

37′ Grande azione del Pescara in velcità: assist di Zampa dal fondo per Pucciarelli in area che, col destro, non trova lo specchio della porta.

36′ Tentativo di Memushaj con il sinistro da fuori area: non c’è precisione.

34‘ Ritmi più bassi in questa fase, equilibrio in campo.

30‘ Piazzato di Galano da posizione centrale: palla alta sopra la traversa.

29′ Intervento fuori tempo di Kouan: ammonizione anche per lui.

26′ Cooling break.

23′ Cartellino giallo a Gyomber per un pericoloso intervento.

18′ GOL PERUGIA! Immediato pareggio del Grifo sugli sviluppi di un corner: Kouan, ben posizionato in area, approfitta di una deviazione precedente e ad un metro dalla porta deposita in rete di testa.

15′ GOL PESCARA! Traversone dalla destra in area Grifo, Pucciarelli sbuca da dietro alle spalle di Mazzocchi e piazza in gol da sotto misura. Si mette male.

15‘ Maniero lascia partire un destro di potenza dai venti metri: ancora Vicario protagonista con un’ottima respinta laterale.

9′ Punizione di Memushaj dalla lunga distanza: tiro bloccato dalla barriera biancorossa.

5′ Buon affondo del Grifo sulla sinistra: Campagnara non rischia e mette in calcio d’angolo.

2‘ Tiro-cross di Galano con il mancino dall’interno dell’area: Vicario si allunga e mette in angolo.

1‘ Calcio d’inizio per il Perugia.

Le scelte di Oddo e il regolamento



Oddo punta su Nicolussi Caviglia, Nzita, Dragomir e Melchiorri nell’undici di partenza; out Carraro, Falzerano, Capone e ancora Iemmello. Meno novità nel Pescara: nel pacchetto arretrato c’è Bettella e non Scognamiglio, davanti tridente composto da Galano, Pucciarelli e Maniero. I gol in trasferta non valgono in questa circostanza. Vuol dire che il Grifo per salvarsi nei tempi regolamentari dovrà vincere con almeno due gol di scarto; la partita proseguirà ai supplementari – ed eventualmente ai tiri di rigore – se Vicario e compagni chiuderanno la contesa con un’unica rete di vantaggio. In tutti gli altri casi gli abruzzesi si salveranno. Da ricordare che entrambe le formazioni hanno terminato la stagione a quota 45 punti.

IL PREPARTITA

LE POLEMICHE

Il tabellino



Perugia (3-4-2-1): Vicario; Rosi (79′ Falzerano), Gyömbér, Sgarbi; Mazzocchi, Kouan (73′ Carraro), Dragomir, Nzita; Nicolussi (54′ Buonaiuto), Falcinelli (c, 73′ Iemmello); Melchiorri.

Allenatore: Massimo Oddo

A disposizione: Albertoni, Fulignati, Righetti, Konate, Capone.

Pescara (4-3-2-1): Fiorillo (c); Zappa, Campagnaro, Bettella, Masciangelo; Memushaj, Palmiero (63′ Busellato), Kastanos; Galano, Pucciarelli; Maniero.

Allenatore: Andrea Sottil

A disposizione: Alastra, Del Grosso, Scognamiglio, Elizalde, Crecco, Clemenza, Melegoni, Bruno, Pavone, Bočić,, Belloni.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (assistenti Pagliardini e Fiore, IV° ufficiale Ghersini). Addetto al Var Sacchi con Rapuano

Reti: 18′ Kouan, 40′ Melchiorri (PER); 15′ Pucciarelli (PES)

Ammoniti: 23′ Gyömbér, 29′ Kouan, 41′ Mazzocchi, 45+3′ Melchiorri, 74′ Carraro (PER); 45+1′ Memushaj (PES)

Recupero: 3;

Note: ammonito Sottil (PES) al 68′ per proteste

Scatta l’ordinanza

Dalle 18 alle 24 sarà in vigore l’ordinanza che vieta il commercio su area pubblica nelle vie e nelle piazze nell’area dello stadio: caduti di Superga (piazzale) – Parcheggio Ps, viale Conti (compresa l’area di parcheggio denominata P4 dove abitualmente sostano i circhi ed altri spettacoli viaggianti), via d’Attoma, via Meazza (comprese le aree di parcheggio circostanti il Palasport Evangelisti denominate P3), via Tazio Nuvolari, via Perari, via del tabacchificio, strada Santa Lucia, via Cortonese, strada Trasimeno Ovest (tratto compreso tra lo svincolo con via Centova ed il sottovia ferroviario), via Firenze, via Cairoli, strada Ferro di cavallo – Santa Lucia, piazzale Umbria Jazz parcheggio P2, viale Centova, rotatoria Azzurri d’Italia, rotatoria Fellini e rotatoria Danti. La motivazione è legata a ragioni «di interesse pubblico – sottolinea il Comune – dovute al fatto che la presenza di operatori del commercio su area pubblica potrebbe essere causa di assembramenti di tifosi, con conseguente rischio per il regolare e pacifico svolgimento dell’evento calcistico. La merce (bottiglie, lattine, aste di bandiere ecc.) posta in vendita potrebbe altresì costituire strumento di offesa idoneo ad alimentare disordini, risse, e lancio di oggetti con conseguentepossibilità di danno a persone e cose».