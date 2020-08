Perugia, ultima chiamata: Oddo senza Falasco nel ritorno con il Pescara

Non ci sono calcoli da fare. Il Perugia deve vincere con due gol di scarto (non vale la classica regola del gol in trasferta in questa circostanza) venerdì sera al ‘Curi’ per mantenere la categoria. In caso di vittoria con un gol di scarto al 90esimo ci saranno supplementari e rigori. Pubblicato l’elenco dei convocati: Falasco non ce la fa, a sinistra c’è solo Nzita.

Diretta testuale su umbriaOn dalle 21.

SANTOPADRE: «CI SALVIAMO E MI FACCIO UN ALTRO TATUAGGIO»

Out anche Di Chiara e Angella: i convocati

Al netto delle assenze (in difesa mancano anche Di Chiara e Angella, la cui stagione era finita e si sapeva, oltre al transfugo Rajkovic), il Perugia dovrà avere un atteggiamento ben diverso rispetto a ciò che si è visto a Pescara dopo il temporaneo vantaggio: in ballo c’è la permanenza nel campionato di serie B e anche un bel po’ di soldi che, in caso di retrocessione, la società perderebbe a livello di introiti.

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario

Difensori: Gyömbér, Mazzocchi, Nzita, Righetti, Rosi, Sgarbi

Centrocampisti: Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia

Attaccanti: Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri

LA GARA DI ANDATA: 2-1

L’arbitro evoca brutti ricordi

La gara sarà diretta da Gianluca Aureliano della sezione di Bologna; a coadiuvarlo gli assistenti Niccolò Pagliardini e Francesco Fiore, quarto ufficiale Davide Ghersini e al Var Juan Luca Sacchi con la collaborazione di Antonio Rapuano.

Ad Aureliano è legato un triste precedente per il Grifo: dirigeva lui infatti la partita col Pisa del 2 giugno 2013. Anche allora serviva una vittoria. Arrivò un rocambolesco 2-2 che sancì l’uscita dai playoff promozione di serie C.

In generale, con lui il Perugia conta ben 14 precedenti, con 4 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, 18 gol segnati e 16 subiti, 24 cartellini gialli e un rosso. Quest’anno Aureliano ha diretto il Perugia nell’1-1 in casa della Salernitana e in occasione dello 0-3 casalingo con lo Spezia al Curi.

Sottil: «Solo la vittoria in testa»

Dall’altro i biancazzurri vanno verso la riconferma dell’undici vittorioso all’andata: «In testa dobbiamo – le parole del tecnico, protagonista della polemica con il dt Roberto Goretti in merito al gesto antisportivo nel recupero della sfida di lunedì – avere solo la vittoria. Rispetto per il Perugia, ma dobbiamo essere determinati e giocare bene a calcio. Così come abbiamo fatto dall’inizio del secondo tempo: abbiamo giocato e ribaltato senza fare calcoli. L’unica nostra ricetta per la partita è essere aggressivi, coraggiosi e giocare per il gol». In dubbio Balzano e Drudi.

GORETTI TUONA: «ANTISPORTIVI»

Nervosismo a Pescara: Bruno aggredisce un tifoso/strong>

Nella mattinata di mercoledi – scrive Il Centro di Pescara – Alessandro Bruno, giocatore del Pescara nonché genero del presidente Sebastiani avrebbe picchiato un tifoso 22enne dopo.un insulto. Il centrocampista gli avrebbe scerrato due pugni al volto e uno schiaffo alla nuca che gli avrebbero mandato in pezzi gli occhiali da sole. Il tifoso, che si è recato all’ospedale di Pescara per le cure del caso, ha riportato una policontusione all’arcata zigomatica sinistra.