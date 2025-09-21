di Giovanni Cardarello

Tutto in 48 ore. Da Vincenzo Cangelosi a Piero Braglia passando per l’inopinata sconfitta di Ravenna di venerdì, le valutazioni tecniche e l’esonero del tecnico di Palermo di sabato e l’ingaggio del tecnico di Grosseto nella tarda mattinata di domenica. Un vortice di decisioni, di emozioni e di prospettive tecniche che all’improvviso cambiano verso. A spiegarle, nella prima conferenza stampa da tecnico del Grifo, lo stesso Piero Braglia che nella prima serata del suo primo giorno da tecnico biancorosso, traccia la direzione di marcia che vuole intraprendere.

A fare gli onori di casa, il direttore dell’area tecnica del Perugia, Mauro Meluso, che prima di ogni ragionamento ha tenuto a ringraziare «Gabriele e Vincenzo Cangelosi» esprimendo al tempo stesso «rammarico per il rapporto interrotto». Meluso spiega anche che non c’è stata una margherita da sfogliare per scegliere: Fontana e Gorgone non sono mai stati in corsa. «Abbiamo subito pensato a Braglia con cui ho lavorato al Foggia e alla Sangiovannese». Il dirigente del Grifo ha spiegato anche che il nuovo tecnico del Perugia sarà in carico solo per un anno (e non due come emerso in precedenza) ma, verosimilmente, con un accordo già stretto per la prosecuzione in caso di risultati positivi.

E proprio ai risultati positivi ha fatto riferimento Braglia nelle sue prime parole. «Il Perugia ha una rosa da primi cinque posti» ha chiarito il nuovo mister del Grifo. Raccontando poi che ha scelto il club biancorosso proprio «per la rosa». E a proposito di rosa, Piero Braglia ha centrato l’attenzione su alcuni singoli già in passato alle sue dipendenze: «Kanoutè l’ho avuto ad Avellino, è un ragazzo generoso, Broh e Montevago sono stati con me al Palermo, Megelaitis a Rimini ma solo due settimane». Il tecnico del Perugia, dall’alto della sua esperienza, ha poi messo a fuoco i due problemi principali mostrati dal Perugia di Cangelosi, la tenuta mentale – «per essere chiari, se il Perugia a Ravenna andava al riposo sul 2-0 io oggi non sarei qui» – e la questione tattica: «La difesa a tre è un’opzione concreta».

Il nuovo tecnico dei biancorossi, infine, ha evidenziato che «la squadra sta bene dal punto di vista fisico» e che adesso c’è solo da «parlare poco e pedalare». A partire da martedì sera quando alle 20.45 sarà di scena al ‘Renato Curi’ la Sambenedettese di Ottavio Palladini. Una neopromossa ambiziosa ma partita con un passo incerto. Una partita dove c’è un solo risultato a disposizione. La rotta va invertita da subito.