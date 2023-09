Perugia-Pontedera, i biancorossi chiamati alla conferma

di G.C.

Nemmeno il tempo di godersi, i giusti, elogi per la bella vittoria di Ferrar che il Perugia, di Francesco Baldini, è chiamato ad una nuova conferma. Nel turno infrasettimanale del Girone B della Serie C, il secondo di tre match nell’arco di nove giorni, infatti, il Perugia riceve al Renato Curi il tosto e coriaceo Pontedera.

Gli ospiti, diretti da Massimiliano Max Canzi alla guida del club da poco meno di un anno, in questa stagione ha raccolto tre punti in tre match giocati, frutto di una vittoria all’esordio, contro il Sestri Levante e due sconfitte, in casa della Fermana e all’Ettore Mannucci per mano del Cesena.

Sfida complessa

Decisamente diverso il cammino del Grifo, che arriva alla sfida imbattuto e con alle spalle l’esaltante vittoria del Mazza di Ferrara e con due ottimi pareggi, con Lucchese e Pescara nei due precedenti match. La sfida, come accennato, si preannuncia complessa. Non tanto per la forza tecnica dei granata, quanto per l’intensità di gioco, un tratto caratteristico del 3-4-2-1 con cui Canzi schiera la sua formazione. Un modulo che, a dispetto dei numeri, è meno difensivo di quello che appare sulla carta, con una costante costruzione dal basso, un uso importante degli esterni e, soprattutto, l’uso del doppio trequartista, in genere Ianesi e Delpupo alle spalle dell’ex, indimenticato, bomber del Perugia Nicastro. Un calciatore che i tifosi biancorossi ricordano con piacere, tanto per la bella stagione disputata con la maglia del Grifo, la 2016-2017. Stagione nella quale mise insieme 30 presenze e 8 reti tra cui quella, con un tacco volante, con cui decise il derby con la Ternana al Liberati del 12 febbraio 2017. Tra le fila del Pontedera troviamo anche un altro ex del Perugia, l’esterno sinistro, classe 2004 Samuele Angori, tre anni in biancorosso tra il 2021 e il 2023 collezionando tanta panchina e una sola presenza, in Coppa Italia, nella sfortunata trasferta di Cagliari dell’agosto 2022. Il Perugia, dal canto suo, conferma il 4-3-3 con cui finora ha molto ben figurato. Possibile spazio al turnover anche se Baldini potrebbe ritoccare qualcosa solo nel terzo impegno del tour de force, quello di sabato contro il Rimini in trasferta. Calcio di inizio alle ore 20.45 arbitro Sarà il signor Dario Di Francesco di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Markiyan Voytyuk di Ancona e Matteo Paggiola di Legnago.

Le probabili formazioni:

U.S. Città di Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Pretato, Espeche, Guidi; Perretta, Benedetti, Catanese, Angori; Ianesi, Delpupo; Nicastro. Allenatore: Canzi

Perugia (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Dell’Orco, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Iannoni; Ricci, Vazquez, Seghetti. Allenatore: Baldin