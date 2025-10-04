di Giovanni Cardarello

Nel corso della settimana che sta per finire l’amministrazione comunale di Perugia ha adempiuto ad uno dei principali obblighi relativi alla trasparenza. Parliamo, nello specifico, della pubblicazione dei redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali. Un obbligo stabilito dal Decreto legislativo numero 33 del 14 marzo 2013, noto anche come ‘Decreto trasparenza’. Un Decreto che impone ad ogni Comune sopra i 15 mila abitanti di inserire una specifica sezione nel proprio sito ufficiale dal nome ‘Amministrazione trasparente’. Una sezione nella quale devono confluire la dichiarazione degli amministratori sulla propria situazione patrimoniale e la copia dell’ultima dichiarazione dei redditi. Ecco, secondo quanto riporta l’edizione oggi in edicola de Il Messaggero Umbria, quali sono le cifre degli amministratori perugini.

Partiamo dai dati mancanti. Al momento sono assenti i dati del vice sindaco e assessore alla cultura Marco Pierini e di quelli dell’assessore allo sport, mobilità e infrastrutture connesse Pierluigi Vossi. Passando invece ai dati presenti emerge che il più ‘ricco’ è l’ex vice sindaco Gianluca Tuteri (Gruppo misto) con 275.931 euro lordi dichiarati. Al secondo posto, sempre secondo quanto riporta Il Messaggero, c’è l’assessore al bilancio, Alessandra Sartore con 146.681 euro lordi di reddito. Una seconda piazza che, in verità, sarebbe appannaggio di Matteo Giambartolomei di Fratelli d’Italia che ha dichiarato 154.634 euro lordi ma che, essendo stato eletto a palazzo Cesaroni come consigliere regionale, è fuori dalla classifica. Chiude il podio Chiara Calzoni di Perugia civica che dichiara un reddito complessivo di 96.776 euro lordi. Un dato che per 117 euro ‘esclude’ dal podio il sindaco Vittoria Ferdinandi ferma a 96.659 euro lordi. Interessanti anche altri dati dei membri della giunta. Francesca Tizi del M5s dichiara 79.855 euro lordi, Fabrizio Croce 27.352 euro sempre lordi, David Grohmann è a quota 45.504 euro, Costanza Spera 5.760 euro, Andrea Stafisso 61.414 e Francesco Zuccherini 24.605.

Passando invece ai singoli gruppi consiliari spiccano i 36.849 euro lordi di Marko Hromis, i 66.428 di Federico De Salvo di Anima Perugia, i 54.470 di Stefano Nuzzo del M5s, i 34.767 di Lucia Maddoli di Orchestra per la vittoria, i 32.033 di Fabrizio Ferranti di Perugia per la sanità pubblica, i 66.046 del candidato sindaco del centrodestra Margherita Scoccia, i 44.458 di Augusto Peltristo di Forza Italia, i 69.052 di Nilo Arcudi di Perugia civica e i 66.046 di Leonardo Varasano di Progetto Perugia. Dichiarano di non avere reddito Nicolò Ragni del Pd e Lorenzo Mazzanti di Pensa Perugia.

Da registrare, infine, i dati delle situazioni patrimoniali da dove emerge che il sindaco Ferdinandi ha il 5% delle azioni della società personale di Edoardo Ferdinandi, mentre Margherita Scoccia il 2% della società Tris srl. Lorenzo Emernegildi Zurlo, capogruppo del Pd detiene il 33% de Le Moire Srl, l’assessore Croce il 2% di Musica musica e l’assessore Spera ha la nuda proprietà di una casa a Castiglione della Pescaia, mentre Arcudi ha una appartamento a San Martino in Badia (Bolzano). I dati completi sono presenti nella già citata sezione ‘Amministrazione trasparente’ del portale ufficiale del Comune di Perugia.