Quattro coltelli e spray urticante fuori norma in auto: denunciati

Quattro coltelli pieghevoli ed una bomboletta di spray urticante fuori norma. Sono stati trovati all’interno di un’autovettura in zona Fontivegge da parte della polizia – reparto prevenzione crimine – di Stato di Perugia: scattata la denuncia per una 40enne italiana ed un algerino di 22 anni, entrambi pregiudicati per vari reati. A loro carico c’erano due divieti di dimora sul territorio regionale.

Il controllo

I due sono stati bloccati e controllati: esito negativo per le sostanze stupefacenti, positivo per i coltelli e lo spray urticante. Sono stati deferiti per porto abusivo di oggetti atti ad offendere: per la donna c’è anche il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio comunale di Perugia. Il giovane nordafricano – avviata la procedura – sarà espulso.