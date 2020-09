Perugia, rapina all’Eurospin di via Settevalli: preso il palo

Con due complici, che materialmente hanno portato a termine il colpo, venerdì sera ha rapinato l’Eurospin di via Settevalli, a Perugia, ma nella fuga a bordo un’auto rubata ha perso il controllo del mezzo ed è stato bloccato dai carabinieri: è andata male ad un 52enne marocchino – domiciliato in città, disoccupato con precedenti di polizia e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria – arrestato con l’accusa in flagranza del reato di rapina in concorso. A fermarlo i militari del Nor della compagnia di Perugia, coadiuvati da personale delle stazioni carabinieri di Perugia e Ponte San Giovanni,

Tanta paura, ma nessun ferito

I fatti sono accaduti intorno alle 20, quando due ignoti individui, parzialmente travisati da mascherine e armati di coltelli, si sono introdotti nel supermercato ancora aperto minacciando le cassiere, per poi impossessarsi della somma contante contenuta nei registratori di cassa, circa 1.500 euro, e infine allontanarsi a bordo di un’auto, condotta proprio dal marocchino. Quest’ultimo, giunto nella vicina via Piccolpasso, come detto ha perso il controllo del mezzo e, dopo aver abbandonato l’abitacolo e tentato la fuga, è stato prontamente raggiunto dai militari. I due complici sono invece riusciti a dileguarsi, facendo perdere le proprie tracce. Oltre all’arresto, il marocchino è stato anche denunciato per il reato di ricettazione, poiché il mezzo è risultato rubato ad un ottantenne perugino. Inevitabile lo spavento per il personale dell’esercizio commerciale e per i clienti presenti, che comunque non hanno riportato conseguenze. Nel corso del sopralluogo sono stati sottoposti a sequestro due guanti in lattice, utilizzati dall’uomo marocchino, oltre al veicolo oggetto di ricettazione.