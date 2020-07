Rapina commerciante con coltello: fermato

Ha avvicinato la vittima mentre parcheggiava e, dopo averla minacciata con un coltello, lo ha costretto a farsi consegnare 15 euro prima di andare in fuga. L’espisodio è avvenuto all’alba di mercoledì – alle 5 circa – a danno di un 66enne titolare di un esercizio commerciale: i carabinieri della sezione radiomobile del Nor della Compagnia di Perugia hanno sottoposto a fermo un 35enne marocchino per rapina.

Le indagini

I militari sono riusciti a chiudere il cerchio in poche ore bloccando l’uomo, un classe 1985 senza fissa dimora con precedenti di polizia: a suo carico sono stati raccolti gravi elementi di colpevolezza. Una volta individuato il presunto autore, gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato a poca distanza dal luogo della rapina; per lui è scattata anche la denuncia per violazione della normativa sull’immigrazione in quanto è risultato inottemperante all’ordine di espulsione dal territorio italiano (16 febbraio). Il 35enne si trova ora nel carcere di Capanne a disposizione dell’autorità giudiziaria.