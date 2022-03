Perugia, Romizi positivo al Covid-19: scatta il tracciamento

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi è positivo al Covid. Sta bene, ha sintomi lievi. A differenza di altri personaggi pubblici e istituzionali ha ritenuto – legittimamente – di non rendere nota la positività. Ma ovviamente avrà avvisato, come da protocollo, tutti i contatti.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

Gli ultimi incontri

L’ultima uscita pubblica è di una settimana fa, alla marcia della pace dei sindaci perugini contro la guerra in Ucraina. Sempre giovedì, di mattina era stato in Comune, poi aveva partecipato ai festeggiamenti per i cento anni di Mondo Morucci. Sempre con mascherina ffp2. La positività è sopraggiunta nel fine settimana: le prime notizie risalgono a sabato mattina. Lunedì non era presente in consiglio comunale, ma la sua assenza non ha destato particolare scalpore, non essendo così infrequente e del resto non era previsto un suo intervento. Quindi i consiglieri non sono stati informati. Dopo la rapina alle poste di Ponte Pattoli ha diffuso un comunicato congiunto con l’assessore Merli. Ovviamente concordato a distanza.

POSITIVO? ECCO COSA FARE – CHI SONO I CONTATTI STRETTI

Il tracciamento immediato con telefonate ai colleghi sindaci

Alla marcia della pace erano presenti i primi cittadini di: Bastia Umbra, Spello, Umbertide, Castiglione del lago, Cannara, Cascia, Giano dell’Umbria, Pietralunga, San Venanzo, Gualdo Tadino, Monte Castello di Vibio, Valfabbrica, Costacciaro, Fratta Todina. Stando a quanto la nostra redazione ha potuto ricostruire, già l’indomani lo staff del sindaco Romizi ha avvertito tutti i colleghi dei sintomi e della sopraggiunta positività al tampone. Il tracciamento si riferisce ai contatti avvenuti nelle 48 ore precedenti i primi sintomi o il prelievo del campione positivo.