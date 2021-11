Cane in mezzo alla strada: salvato dagli agenti di polizia

Particolare intervento per gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della polizia di Stato di Perugia in zona Prepo, scattato dopo la segnalazione da parte di un cittadino. Un rottwailer di notevoli dimensioni è stato salvato dopo essere stato avvistato in mezzo alla sede stradale: per il proprietario c’è la sanzione.

Animale salvato

Il cane stava attraversando ripetutamente la strada, creando pericoli per gli automobilisti e per sé stesso. A questo punto gli agenti sono riusciti ad avvicinarsi – il rottwailer non si è dimostrato aggressivo – ed a bloccarlo fino all’arrivo del padrone, nel contempo rintracciato dalla sala operativa: nei suoi confronti c’è stata la sanzione per omessa custodia e malgoverno di animali.