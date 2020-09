Perugia, ruba nell’auto: arrestato grazie ad una cittadina

Arrestato in flagranza, dopo un furto all’interno di un’auto, grazie alla segnalazione di una cittadina: è successo a Perugia, dove le manette sono scattate da parte della squadra volante della polizia nei confronti di un tunisino di 29 anni.

La vicenda

Tutto nasce dalla testimonianza di una giovane di 23 anni che, durante il proprio rientro a casa, ha udito poco distante da lei il rumore di un vetro infranto. Girandosi ha notato una persona introdursi attraverso il finestrino anteriore all’interno di un veicolo parcheggiato, trafugare qualcosa nell’abitacolo per poi allontanarsi repentinamente. La donna ha allertato immediatamente la sala operativa della questura di Perugia, riferendo la descrizione somatica dell’uomo ed il proprio abbigliamento. Diramata immediatamente la nota di ricerca del soggetto gli agenti della volante hanno attivato le procedure operative di localizzazione nel territorio. Da lì a poco è stato localizzato un soggetto in zona stazione Fontivegge, perfettamente corrispondente alla descrizione della testimone e noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato riconosciuto, senza ombra di dubbio, dalla testimone. Ad un primo controllo il 29enne è stato trovato in possesso di una somma di denaro corrispondente, come confermato dal proprietario del veicolo, a quella sottratta all’interno dell’autovettura. Nella mattinata di mercoledì l’autorità giudiziaria ha convalidato, con rito direttissimo, l’arresto, disponendo l’obbligo di firma a carico del soggetto.