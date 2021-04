Perugia saluta Bata: «Non vi dimenticherò»

I Sirmaniaci hanno salutato Aleksandar Atanasijević e il loro grande amore lunedì sera all’esterno del Palabarton: «Vi voglio tanto bene, mi dispiace che non abbiamo vinto, sarò sempre con voi e potete sempre contare su di me». La commozione di Bata l’avevamo conosciuta già dopo la sconfitta di Civitanova in gara 4, l’ultima con la maglietta della Sir. Almeno per un anno.

La commozione di Atanasjievic nel post gara

«Come le cose sono cambiate quest’anno, possono cambiare anche il prossimo – aveva detto un commosso Bata Atanasjievic a fine gara, in quella che di fatto è l’ultima partita con Perugia dopo otto anni – chi lo sa se un giorno tornerò, di certo posso dire che i tifosi mi resteranno nel cuore e se ci fossero stati al Palabarton non dico che avremmo vinto ma perlomeno avremmo allungato la serie».

Non escludo il ritorno

Nel momento dell’addio arriva anche Gino Sirci, presidente della Sir Safety Conad Perugia, che ha ribadito quanto già dichiarato in una trasmissione televisiva: «È un grande campione, che ha fatto la storia di questo club, ha preso questa decisione, ma non è detto che non possa tornare in futuro». E lui di rimando: «Mi farebbe piacere». Sirci, intervistato da Umbria Tv, ha poi parlato del futuro della squadra, anticipando qualche tema anche sul prossimo allenatore, il cui nome «verrà deciso entro una decina di giorni».

L’anticipazione su un clamoroso ritorno