Senz’acqua e con 2 figli: «Così è dura»

Ennesimo appello di Matteo e Layla, la coppia di Sant’Enea, piccolo borgo alle porte di Perugia, che da mesi lamentano gravi disagi con il servizio di erogazione idrica, gestito da Umbra Acque.

L’appello

«Ci siamo ritrovati senza la possibilità di farsi una doccia, lavarsi le mani, cuocere un piatto di pasta, fra l’altro in piena emergenza Covid-19. Ci siamo sentiti privati di una cosa che è un bene primario. Perciò abbiamo deciso di chiamare il numero verde dell’Umbra Acque per far presente quanto stava accadendo. Chiamate su chiamate e tutte sempre con la stessa risposta, ovvero che avrebbero segnalato e che avrebbero risolto, cosa che non è mai successa».