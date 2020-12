Perugia, si cerca lungo il Tevere un 55enne scomparso

È in corso un intervento dei vigili del fuoco per la scomparsa di un 55enne. Il 115 sta perlustrando l’area all’altezza del cimitero di Ponte Pattoli, non distante da Casa del Diavolo: si stanno utilizzando gommoni – da rafting ed a motore – per la ricerca lungo il Tevere. Non solo: un elicottero è arrivato da Arezzo per sorvolare l’area, mentre via terra sono impegnate anche due unità cinofile di Perugia e Roma. A coordinare il tutto è il posto di comando avanzato del capoluogo provinciale.

Seguono aggiornamenti