Perugia, si presenta il nuovo dirigente della squadra Mobile

«Perugia non è Napoli, ma in ogni territorio bisogna tenere alta la guardia. Lavorerò nel solco dei miei predecessori che hanno fatto benissimo». Queste le parole del nuovo dirigente della squadra Mobile di Perugia Gianluca Boiano – presentato sabato mattina dal questore Antonio Sbordone – che prende il posto di Carmelo Alba.

Gianluca Boiano

Il nuovo dirigente – 48 anni – laureato in giurisprudenza, da 28 anni è in Polizia.Viene da Napoli, dove ha operato nella sezione ‘Falchi’ – task force per il contrasto a furti, scippi e rapine – e poi ha diretto la sezione criminalità organizzata.