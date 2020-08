Perugia, si riflette sul futuro della società

Ancora sotto shock, Perugia città e Perugia società si risvegliano in serie C dopo il lungo weekend di Ferragosto cercando di capire cosa fare nel prossimo futuro in vista dell’imminente inizio della stagione post lockdown e con una piccola parte della mente a pensare al ricorso del Trapani che potrebbe coinvolgere anche i Grifoni. Santopadre pensa alla parte tecnica, valutando le posizioni dell’allenatore Oddo e del direttore dell’area tecnica Goretti, ma anche a quella dirigenziale (confronto con Pizzimenti) e – novità assoluta – a quella societaria: trapela infatti la possibilità che possa entrare un nuovo socio.

Summit in sede

Con Roberto Goretti e Marcello Pizzimenti c’è stato un summit per fare il punto della situazione, analizzare le responsabilità e programmare il futuro. A caldo, il presidente aveva confidato di voler confermare tutti, in blocco, dall’allenatore ai giocatori ai dirigenti, quasi come un modo per costringere gli stessi protagonisti (quasi tutti, per la verità) della retrocessione a riportare il Perugia dove l’hanno trovato. Sotto contratto ci sono molti giocatori di proprietà e altri torneranno dai prestiti.

Umbria Tv: «Santopadre apre a nuovi soci»

Intanto, però, nel corso della trasmissione “Fuori Campo”, su Umbria Tv, il giornalista Marco Taccucci ha lanciato la possibilità dell’ingresso in società di un ‘socio forte’. Una apertura di fronte che finora il presidente Santopadre non aveva mai ipotizzato e che ora, invece, sarebbe convinto a valutare, per dare liquidità utile al rilancio della società e al tempo stesso non gettare al vento tutto quanto investito finora: basti pensare che non più tardi di due mesi fa il patron rifiutò un’offerta di acquisto del Perugia Calcio di poco superiore ai dieci milioni di euro, presentata da Dario Canovi e Alessandro Gaucci, in rappresentanza di una finanziaria maltese.