Perugia: si ustiona mentre cucina. Donna soccorsa in via del Cantone

Ancora un incendio in appartamento a Perugia, dopo quello di lunedì in zona viale Pellini: martedì pomeriggio le fiamme sono divampate in un’abitazione posto al primo piano della palazzina di via del Cantone 14, zona Madonna Alta, e una donna è rimasta seriamente ustionata, con successivo trasporto da parte del 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Perugia che hanno constatato che il pricipio d’incendio era stato domato dai vicini di casa e, secondo quanto riferito dalla signora rimasta ferita, è divampato per cause accidentali, durante la preparazione del pasto. Le fiamme hanno interessato principalmente gli indumenti indossati dalla donna mentre l’appartamento non ha subito danni significativi. Sul posto anche i carabinieri del Norm di Perugia per coordinare le operazioni e garantire la sicurezza.

