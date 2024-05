Incendio nel pomeriggio di lunedì in un appartamemto posto al quinto piano di una palazzina di via Andreocci, a due passi da viale Pellini, a Perugia. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco del distaccamento Cavour che hanno domato il rogo, peraltro con difficoltà visto il grande calore sprigionatosi. Al termine delle operazioni, l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Non si registrano feriti.

