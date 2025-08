Sarebbe stata picchiata e violentata sessualmente per ore, in uno spazio privato del centro storico di Perugia dove lo stupratore, dopo essere entrato abusivamente, l’aveva attirata con uno stratagemma, dando seguito ai suoi turpi istinti. A riferire l’indagine, susseguente la denuncia sporta dalla vittima – una ragazza di origine asiatiche – nelle scorse settimane, è il quotidiano ‘Il Corriere dell’Umbria‘, con un articolo a firma di Alessandro Antonini. A seguito della denuncia sporta – prima della quale la giovane si sarebbe rinchiusa in casa due giorni nel timore di altre aggressioni fisiche e sessuali – la procura di Perugia ha avviato la delicata indagine attraverso la polizia di Stato.