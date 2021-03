Perugia-SudTirol 1-0: Grifo si rilancia, ma vince anche il Padova

Dopo la vittoria contro il Sudtirol si sperava in un nuovo stop del Padova che invece è andato a vincere sul campo della Vis Pesaro. I gol sono arrivati nell’ultima mezz’ora grazie all’ex grifone Nicastro e a Kresic. Veneti a +6 sul Perugia, mentre il Sudtiròl è a +2. Entrambe hanno una gara in più rispetto alla squadra biancorossa.

Dieci giorni decisivi

Prossimo turno: sabato alle 15 c’è Imolese-Perugia. Domenica Sudtirol-Arezzo (15) Padova-Ravenna (17.30). Poi martedì 30 il recupero con la Fermana, che come sapete è stato anticipato di un giorno rispetto all’iniziale collocazione prevista per mercoledì 31. Fra 10 giorni ne sapremo di più su come potrà andare questo campionato.

La partita

Il Perugia ha battuto il Sud Tirol con un gol di Monaco che ha messo dentro dopo una respinta su tiro di Murano. Partita inevitabilmente nervosa e bloccata, che il Grifo ha giocato meglio dopo il vantaggio, sfiorando anche il raddoppio in un paio di occasioni. Pressoché inoperoso Minelli, in campo al posto di Fulignati.

Il tabellino

Perugia: Minelli, Favalli, Angella, Monaco, Elia (35′ st Bianchimano), Burrai (32′ st Moscati), Murano (32′ st Melchiorri), Minesso (21′ st Falzerano), Vanbaleghem (32′ st Sounas), Cancellotti, Kouan. A disp.: Fulignati, Bocci, Di Noia, Lunghi, Angori, Vano, Darini.

All. Caserta.

Sudtirol: Poluzzi, El Kaouakibi (29′ st Morelli), Fabbri, Curto (35′ st Magnaghi), Voltan, Fischnaller, Karic (16′ st Rover), Casiraghi, Greco (29′ st Gatto), Tait, Malomo. A disp.: Meneghetti, Pircher, Vinetot, Davi, Bussi, Polak.

All. Vecchi.

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti (Alex Cavallina di Parma – Pietro Pascali di Bologna) IV° arbitro: Marco D’Ascanio di Ancona.

Rete: 29′ pt Monaco.

Ammoniti: Monaco, Tait, Cancellotti, Karic, Kouan, Malomo

Le interviste

Minelli

Caserta