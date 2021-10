Perugia, terza dose ad over 80 al via con lunghe file

Non è iniziata nel migliore dei modi al centro vaccinale di San Marco, a Perugia, la somministrazione della terza dose di vaccino agli over 80. Sabato mattina sono state infatti registrate lunghe file all’entrata dell’hub, provocate evidentemente da un eccessivo numero di prenotazioni. Solo per la fascia delle 8,30 – hanno riferito alcuni degli anziani in attesa – ci sarebbero stati circa 150 appuntamenti fissati in contemporanea. Il tempo di attesa avrebbe raggiunto anche le tre ore, con notevoli disagi per i ‘vaccinandi’, molti accompagnati anche da parenti o conoscenti in quanto non autonomi negli spostamenti. La dose ‘booster’ viene somministrata agli over 80 a distanza di almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario e viene gestita nei punti vaccinali attivi nel territorio regionale. Gli interessati hanno ricevuto o riceveranno un sms con il quale verrà comunicata la possibilità di effettuare la terza dose, sia mediante prenotazione che con accesso diretto agli hub.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La Regione: «Rispettate gli orari»

Intanto sabato la Regione ha fatto il punto: «Sono 9.920 in Umbria i cittadini prenotati per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid. Di questi – spiega una nota – 6.480 sono over 80. Raccomandiamo ai cittadini che hanno prenotato la somministrazione della terza dose di rispettare l’orario scritto nel messaggio sms. Coloro che invece si presentano senza appuntamento ai punti vaccinali dovrebbero evitare di concentrare la presenza nelle prime ora della mattina, ma di usufruire di tutto l’orario di apertura. Il tutto al fine di evitare code che potrebbero creare disagi agli utenti e agli operatori».