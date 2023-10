Perugia-Torres: la squadra di Baldini interrompe la corsa della capolista

di Giovanni Cardarello

Finisce con un pareggio il big match dell’ottava giornata del Girone B del Campionato di Serie C 2023-2024 tra Perugia e Torres. Un capolavoro del giovane, e sempre più efficace, Seghetti pareggia il vantaggio siglato dal vecchio marpione dell’area di rigore Fischnaller. Il Grifo gioca alla pari con la capolista, ne interrompe la striscia di vittorie consecutive e chiude il record di imbattibilità, arrivato a quasi 700 minuti, di Zaccagno. Decisivo il triplo cambio Seghetti, Ricci e Paz in luogo di Matos, Santoro e Mezzoni.

Furlan salva il risultato

Ore 14 si parte, il primo giro di palle è della Torres. Il Perugia si schiera con un 4-3-3 anomalo senza una vera punta con Santoro centrale, Lisi e Matos ad alternarsi. La capolista replica con il 3-4-1-2 con Pelamatti e Kujabi, che all’ultimo minuto giocano titolari in luogo di Liviero e Giorico. Al 2’ colpo di testa di Mezzoni su angolo di Lisi, palla a lato. Al 4’ si affaccia la Torres che obbliga Angella ad un salvataggio affannoso in angolo. Al minuto 6 gran tiro da fuori area di Matos a lato di poco. Al 10’ gioco interrotto per uno scontro a centrocampo che obbliga i sanitari ad intervenire. Al 17’ occasione Torres con Mastinu che pesca Fischnaller in area, colpo di testa e palla a lato. Le due squadre, le uniche due imbattute del Girone B della Serie C, si stanno ancora prendendo le misure. Al 19’ bel pressing di Kouan che recupera palla al limite ma il tiro è da dimenticare. Cosi come è da dimenticare il tiro di Bartolomei al volo, dal limite, imbeccato da angolo di Lisi al 22’. Al 24’ ammonito Mastinu per gioco scorretto. Al 28’ Furlan decisivo su deviazione in area di Scotto. Al 30’ ammonito Mezzoni per fallo da ultimo uomo su Scotto, non scatta il rosso perché l’azione volgeva verso l’esterno. Sulla successiva punizione il tiro di Scotto finisce alto. Pericoloso Mastinu dal limite, palla deviata in angolo. Al 35’ gran tiro di Kujabi Furlan salva in angolo. Al 40’ giallo per Santoro per fallo su Fischnaller. Dopo 2 minuti di recupero termina la prima frazione, Perugia-Torres 0-0.

Seghetti risponde a Fischnaller

Baldini fa subito un cambio, esce Iannoni ed entra Vazquez. Batte a centrocampo il Grifo. Al 52’ primo squillo del Perugia con Kouan ma la palla è lontana dai pali. Al 55’ colpo di testa di Vazquez su punizione di Bartolomei ma la è a lato di molto. Al 58’ Vulikic libera dall’area piccola su cross pericoloso di Mastinu. Un minuto dopo, sempre Mastinu, esegue una rasoiata che finisce a lato di poco. Al 59’ Torres in vantaggio, è Fischnaller che dopo un recupero palla di Cester spinge in rete alle spalle di Furlan. Al 63’ Baldini rivoluziona il Grifo entrano Paz, Ricci, Seghetti ed escono Santoro, Mezzoni e Matos. Al 67’ ammonito Cester per fallo su Kouan. Al 67’ esce Mastinu per la Torres che non ne ha più, entra Lora. Cambio conservativo. Al 69’ pari del Perugia grazia e un gioiello di Seghetti che, su assist di Ricci, si libera al tiro e fredda Zaccagno. Per lui primo gol tra i professionisti e prima rete che la Torres subisce in campionato dopo 680’ minuti. Al 70’tiro di Ricci da 35 metri palla a lato di poco. Al 72’ gran tiro di Bartolomei che costringe Zaccagno a volare per togliere la palla dalla porta. Al 74’ nuovo cambio per la Torres che inserisce il giovane Ruocco al posto di Scotto. Al 77’ Paz al tiro quasi dalla linea di fondo ma la palla finisce sull’esterno della rete. All’81’ un colpo di testa di Vazquez finisce a lato di poco. Al minuto 82’ triplo cambio per la Torres. Entrano Masala, Menabò e Fabriani ed escono Cester, Fischnaller e Pelamatti. Minuto 83’ subito pericoloso Menabò che costringe prima Furlan e poi Angella a salvare in angolo. Al 91’ Kouan da buona posizione spara alto. Dopo 5’ minuti di recupero finisce il match del Curi, Perugia-Torres 1-1

Le pagelle di Perugia-Torres

PERUGIA (4-3-1-2): Furlan 7; Mezzoni 5,5 (63’ Paz 6), Angella 6, Vulikic 6,5, Bozzolan 5,5; Iannoni 5 (46’ Vazquez 6), Bartolomei 6,5, Kouan 6; Santoro 5 (63’ Ricci 6,5); Lisi 6,5 (88’ Acella sv), Matos 5 (63’ Seghetti 7,5)

Non entrati: Abibi, Cancellieri, Cudrig, Torrasi, Morichelli, Giunti, Souarè

Allenatore: Baldini 6,5

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno 6; Idda 6,5, Antonelli 7, Dametto 6,5; Zecca 6,5, Kujabi 6,5, Cester 7 (82’ Fabriani), Pelamatti 6 (82’ Masala); Mastinu 7 (67’ Lora 6); Scotto 6 (74’ Ruocco 6), Fischnaller 6,5 (82’ Menabò sv)

Non entrati: Garau, Pinna, Nunziatini, Siniega, Goglino, Sanat

Allenatore: Greco 6,5

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro e Andrea Zezza di Ostia Lido

Quarto Uomo: Gioele Iacobellis di Pisa.

Reti: 60’ Fischnaller (TOR); 69’ Seghetti (PG)

Ammoniti: Mastinu (TOR); Mezzoni (PG); Santoro (PG); Cester (TOR)

Angoli: 10-6