Perugia, traffico di Ferragosto

https://youtu.be/cEq7nuVkCUw Condividi questo articolo su

















Disagi, e non poteva essere altrimenti, sul raccordo Perugia-Bettolle a causa del cambio di carreggiata per i lavori in corrispondenza di Piscille (verso nord) e di Prepo (verso sud). Si sono fermate lunghe code negli orari clou delle partenze per le gite fuori porta, verso il lago, verso le città d’arte e verso il mare.

Da martedì cantiere esteso

Dal 18 il cantiere si estenderà fino a San Faustino. Il transito continuerà a essere regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre per chi viaggia in direzione Bettolle/A1 sarà chiuso lo svincolo di Prepo sia in ingresso che in uscita e lo svincolo di San Faustino solo in uscita. In alternativa, il traffico in uscita a Prepo potrà utilizzare lo svincolo di Piscille, mentre i veicoli in uscita a San Faustino potranno utilizzare il successivo svincolo di Madonna Alta per invertire la marcia uscire allo svincolo di San Faustino in carreggiata opposta.

Chiusure anche a Ponte San Giovanni

La rampa di immissione sul raccordo in direzione Bettolle, per chi proviene da Cesena, sarà oggetto di lavori, sempre da martedì. Coloro che arriveranno dalla E45 e saranno diretti al raccordo potranno proseguire fino al successivo svincolo di Balanzano, uscire e reimmettersi al medesimo svincolo in direzione Perugia, quindi proseguire sul raccordo in direzione Bettolle. Per il traffico proveniente dalla rotatoria di via Adriatica, a Ponte San Giovanni, sarà chiusa l’immissione sul raccordo in direzione Bettolle nonché le rampe di ingresso e uscita dalla E45. I lavori andranno avanti 24 ore su 24 e saranno terminati entro la fine del mese di agosto.