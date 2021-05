Trovato con metadone, hashish ed eroina: 24enne arrestato

Lo hanno trovato con due flaconi di metadone, hashish e tre involucri contenenti eroina pronti per essere immessi nel circuito dello spaccio. Per questo motivo un 24enne tunisino è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia dopo un controllo all’altezza del parco Santa Margherita, nella zona del liceo scientifico Galilei: gli agenti sono entrati in azione nell’area del parcheggio della palestra dell’istituto scolastico. Tutto è nato dalle segnalazioni dei cittadini.

Nei guai

Il giovane aveva con se anche 120 euro – frutto dello spaccio – ed uno smartphone senza scheda telefonica: è risultato rubato nello scorso gennaio e ora è stato riconsegnato alla proprietaria. Non è finita qui perché il 24enne ha dato agli agenti delle generalità diverse rispetto a quelle reali e nei suoi confronti c’era una misura cautelare per il divieto di dimora nella provincia perugina applicata a febbraio. Inosservata, anche per compiere furti nei centri commerciali e all’interno di auto.

L’arresto

Per lui c’è l’arresto in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere quale aggravamento della precedente misura di non dimorare nella provincia di Perugia. Contestualmente c’è la denuncia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. Ora è nel carcere di Capanne.