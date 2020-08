Perugia, ufficiali Giannitti e Comotto

Il Perugia riparte da Comotto e Gianniti, rispettivamente nuovo direttore generale e nuovo direttore sportivo. L’ufficializzazione, per entrambi, è arrivata nella giornata di giovedì. Per il primo c’è un accordo annuale con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in serie B. Per il secondo, ex responsabile dell’area tecnica del Frosinone, si parla di contratto pluriennale. Ora l’allenatore: Caserta è in pole position.

LE PAROLE DI GORETTI DOPO L’ADDIO

Rimborso abbonamenti per coronavirus: ecco come fare

Intanto, il Perugia Calcio ha diramato le informazioni sul rimborso abbonamenti per le partite non godute: Perugia–Salernitana del 7/3/2020, Perugia-Crotone del 26/6/2020, Perugia-Pordenone del 3/07/2020, Perugia-Cremonese del 17/07/2020, Perugia-Trapani del 27/07/2020. Saranno messi a disposizione degli abbonati dei voucher utilizzabili nei successivi 18 mesi per l’acquisto online di servizi di biglietteria (singoli biglietti o abbonamenti) fino al raggiungimento del controvalore.