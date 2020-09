Perugia, verifica sui tamponi positivi: «Possibili anomalie»

Articolo in aggiornamento

Se davvero ci fossero stati errori sull’analisi dei tamponi dei tesserati del Perugia Calcio, ci sarebbe da preoccuparsi seriamente sulla attendibilità dei test molecolari presso i centri privati in Umbria, cui umbriaon.it ha già dedicato un articolo nei giorni scorsi. Al momento non ci sono conferme, ma intanto la sanità pubblica dell’Umbria ha deciso di vederci chiaro e di far effettuare nuovamente a tutti i tesserati biancorossi – calciatori e staff tecnico – un ulteriore tampone. Lo ha reso noto il Perugia Calcio, parlando di «alcune possibili anomalie riscontrate nei test».