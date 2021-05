Perugia verso Salò, cori e fumogeni al Curi per i giocatori

Condividi questo articolo su

















Qualche centinaio di tifosi – ultras ma anche famiglie – ha salutato l’ultimo allenamento del Perugia Calcio prima della partenza per Salò, dove la squadra di Caserta disputerà l’ultima partita di campionato e – si spera – della stagione di serie C. In caso di vittoria sarà Serie B, a meno di un anno dalla cocente retrocessione. E tornerà il derby con la Ternana in Supercoppa fra appena una settimana.

Cori e fumogeni al Curi

Ampiamente annunciata, la riunione c’è stata. Nessun disagio per l’ordine pubblico anche se le misure anticontagio non sono state tutte rispettate. Quasi tutti avevano mascherina. Cori e fumogeni all’antistadio di Pian di Massiano, dove non risuonavano da troppo tempo. La squadra ha assistito allo spettacolo in mezzo a due ali di tifosi. Quasi tutti con mascherina, pochi i distanziamenti. Sembra passata una vita dall’ultima volta che c’è stata una riunione del genere, il giorno della retrocessione. Domenica pomeriggio quell’onta può essere cancellata con una vittoria.

