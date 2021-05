Feralpi Salò-Perugia, Caserta ringrazia i tifosi: «Daremo tutto»

Condividi questo articolo su

















«La vicinanza dei tifosi l’abbiamo sempre sentita, a maggior ragione in questi momenti, come all’inizio abbiamo percepito il malumore – dice Fabio Caserta nell’ultima conferenza, prima di gettarsi con i ragazzi nell’abbraccio degli ultras – viviamo un sogno e vogliamo realizzarlo perché c’è chi davvero ha sofferto lo scorso anno. Sentiamo la tensione e anche la paura, che può essere un fattore da trasformare in energia positiva dando tutto per 90′ e passa in campo».

Le ultime sulla squadra

Kouan sta meglio: dopo il problemino alla caviglia di domenica si è riposato due giorni ed è arruolabile. Forse anche dal primo minuto. Recuperati anche Angella, Sgarbi e Falzerano, gli acciaccati degli ultimi tempi. Negro out.

Le difficoltà

«Sono fisici e strutturati – dice Caserta sulla Feralpi – inoltre non aspettano l’avversario. All’andata se la sono giocata fino alla fine. Ci attendono 90′ di grande sacrificio. Sarà molto importante partire bene, perché entrare subito impostati deve essere la priorità. Inoltre serve concentrazione da subito perché le partite si potranno sbloccare anche al 90esimo. In linea di massima andranno sfruttati gli episodi e limitato il potenziale avversario. Sarà fondamentale leggere i momenti della partita».

La conferenza di Caserta (video)

Il sostegno dei tifosi (video)