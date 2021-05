Terni, Sant’Agnese: una buona azione per il quartiere

‘Tutta mia la città’. Questo il nome del progetto che coinvolge Comune di Terni e CoopSociale Actl – con una rete di partner del territorio – per conoscere e riscoprire alcuni quartieri: sabato mattina la partenza a Sant’Agnese, nell’area verde di via Bezzecca.

IL PATTO CON IL COMUNE PER SANT’AGNESE

Il progetto è finanzato da Fse Agende urbana area innovazione sociale e ha la finalità di realizzare un percorso di partecipazione e co-progettazione in sei zone cittadine con promozione di laboratori culturali, sociali e artistici: oltre al quartiere di Sant’Agnese ci sono il Matteotti, Villaggio Italia, parco di via del Salice, La Passeggiata ed il tratto urbano del fiume Nera. «Le iniziative sono tuttavia estendibile anche altre aree cittadine che necessitano di analoghi interventi», viene specificato. Lo scopo «è sviluppare pratiche di cittadinanza attiva per aumentare l’autoefficacia e la capacità di incidere nelle varie realtà». Stamane un gruppo di volontari del decoro urbano si è messo a disposizione e, con il supporto organizzativo di ‘Tutta mia la città’, provvederà a sistemare alcune aree del quartiere; subito dopo si uniranno i cittadini del Centro ociale Polymer, che entreranno in azione per il ripristino delle aiuole con fiori e piante aromatiche.

I territori

Il progetto ha inoltre l’obiettivo di «raccontare i territori. L’omonimo sito internet sarà a questo proposito un contenitore anche dei contributi dei cittadini che possono concretamente aver cura dei propri luoghi di vita, con il supporto tecnico pratico di ‘Tutta mia la città’ ed anche contribuire alla narrazione dei luoghi sul sito web e sui canali social del progetto». Per chi fosse interessato a partecipare è possibile contattare (ci sono anche i canali social) lo 0744 420106 o scrivere a [email protected]