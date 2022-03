Perugia, vince 25 mila euro alla lotteria degli scontrini. Esulta anche il datore di lavoro

Ha acquistato un regalo per la nipote e la giornata ha preso una piega decisamente migliore. Motivo? Ha vinto 25 mila euro con la lotteria degli scontrini con una curiosità. Ha fatto vincere il premio previsto per l’esercente in questione, vale a dire il proprio datore di lavoro: si tratta di un titolare di una catena di negozi di abbigliamento.

La gioia

La protagonista è la signora Emanuela che, nelle ultime ore, si è presentata presso gli uffici Adm di Perugia per la vincita. Ora può incassare: «Sono davvero felice per questa vincita sicuramente inaspettata. Devo però ammettere che ci ho sempre creduto in questa lotteria, tanto che a ogni acquisto mostro il mio codice alfanumerico. Di solito – spiega – lavoro in un altro punto vendita ma quel giorno ho preso servizio nel negozio di Ponte San Giovanni e fatto qui l’acquisto. Avevo in mente di realizzare qualche piccolo progetto, questa somma mi aiuterà a concretizzarli. Voglio ringraziare i funzionari dei monopoli che sono stati molto professionali e veloci nel disbrigo delle pratiche». Un mese fa, sempre a Perugia, un’altra donna aveva vinto 100 mila euro spendendone 26 per la spesa.