Perugia, violenta rissa a Fontivegge: denunciati in quattro

Una violenta rissa, nelle prime ore di domenica mattina nel quartiere Fontivegge a Perugia, ha coinvolto quattro persone e ne ha viste tre ricorrere alle cure dei sanitari, a causa delle contusioni ed escoriazioni riportate durante l’episodio.

La gelosia

Gli agenti della squadra Volante di Perugia, giunti nell’area Broletto a Fontivegge, hanno trovato quattro persone (tre uomini e una donna), tutti cittadini stranieri di origine sudamericana regolari sul territorio nazionale. Dalle prime attività d’indagine hanno potuto appurare che si era verificata una colluttazione, in circostanze tutt’ora in corso di accertamento, per motivi riconducibili alla gelosia provata da uno dei cittadini sudamericani nei confronti della donna. I tre uomini sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari a causa delle contusioni ed escoriazioni riportate durante l’episodio. L’intervento immediato degli agenti ha permesso di scongiurare che la violenta lite potesse portare ad ulteriori e più gravi conseguenze per le persone coinvolte. Le quattro persone coinvolte sono state denunciate all’autorità giudiziaria per il reato di rissa aggravata e sono ancora in corso di svolgimento ulteriori attività di accertamento finalizzate a verificare se i quattro cittadini indagati siano coinvolti in analoghi episodi.