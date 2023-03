Pesca sportiva: open day per Profishing. Con sponsor e squadra

Pubbliredazionale

Un open day per ripartire, in vista della nuova stagione ormai alle porte: ad organizzarlo è il negozio di pesca sportiva Profishing, in via Alessandro Volta 62 a Ponte San Giovanni (Perugia), punto di riferimento per lo spinning riconosciuto a livello nazionale. «Abbiamo pensato – spiegano da Profishing – ad un open day con i brand Illex e Gunky, per presentare i nuovi prodotti per la stagione 2023». All’evento saranno presenti volti noti come Marco Artanidi, Mattia Di Santo e tutto il Team Profishing, sponsorizzato dai brand citati. Ovviamente ci sarà il titolare di Profishing, nonché presidente del club, Stefano Uzzoli: pioniere umbro dello spinning a 360° e primo pescatore di bass, plurivincitore di diversi tournaments.

