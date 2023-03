Soddisfazione ternana nella giornata di domenica ad Ancona, dove si è svolta la gara valevole per le qualificazioni nazionali open della Federazione italiana pesistica. Sul gradino più alto del podio ci è finito l’allenatore e atleta della palestra Privilege Alessio Vincioni: per lui è arrivato il trionfo nella categoria 81 chili. È stato proclamato campione con un totale di 210 chili: 95 in strappo e 115 in slancio. Lo scorso era arrivato secondo nella Coppa Adriatica.

