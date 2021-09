Pestaggio in stile mafioso sul lago Trasimeno: 51enne in prognosi riservata

Ancora in prognosi riservata il 51enne di origini campane arrivato in gravi condizioni al Santa Maria della Misericordia di Perugia dopo aver subito un brutale pestaggio in località Torricella, sul lago Trasimeno nella notte fra domenica e lunedì.

Fratture in tutto il corpo

I contorni della vicenda restano oscuri – indagano i carabinieri della compagnia di Città della Pieve – intanto la priorità è salvare l’uomo, attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgia Toracica del nosocomio perugino; al pronto soccorso, nella sala rossa, gli erano state riscontrate fratture multiple in varie parti del corpo.

Il mistero della doppia segnalazione

Il nuovo comandante dei militari della compagnia pievese, Luca Battistella, è al lavoro per ricostruire i contorni della vicenda. Stando a quanto pubblicato da Sara Minciaroni su ‘La Nazioni’, il pestaggio potrebbe essere avvenuto in due momenti e in due punti diversi. Ai carabinieri, infatti, sono arrivate due segnalazioni per rissa. L’idea è che l’uomo possa essere stato caricato in macchina e che poi il pestaggio possa essere continuato lontano da occhi indiscreti: una modalità che fa pensare ad un raid punitivo da parte di un gruppo criminale.