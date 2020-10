MotoGp, ottima 1° fila per Petrucci a Le Mans

Finalmente una gioia dalle qualifiche per Danilo Petrucci. Nella tappa francese del mondiale MotoGp il pilota ternano ha concluso al 3° posto sul circuito di Le Mans: domenica pomeriggio inizierà la gara dalla 1° fila accanto a Fabio Quartararo, in pole, e Jack Miller.

Ottimo tempo

Petrucci ha concluso la Q2 in 1’31.674, a soli tre decimi e mezzo dal pilota francese. In precedenza il centauro ternano aveva chiuso la fp3 con il 16° crono, riuscendo a strappare il pass per l’atto decisivo grazie all’1’31.952 in Q1. Per il compagno in Ducati Andrea Dovizioso c’è la 6° piazza, 10° Valentino Rossi.