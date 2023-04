Terni, ‘connessione’ Gruber-Cairoli: c’è l’aggiudicazione da quasi 300 mila euro

di S.F.

La Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo, società ben nota al territorio con sede a Spoleto. È la società che realizzerà la cosiddetta ‘connessione’ tra l’area ex Gruber e largo Cairoli, a Terni: c’è l’aggiudicazione per un importo complessivo di 292.213 euro, Iva e oneri compresi, grazie ad un ribasso offerto del 7,33%. Si tratta di uno degli interventi previsti dal Piano Periferie.

Chi ci aveva provato

In quattro si erano fatte avanti per prendersi l’appalto: oltre alla ditta vincitrice hanno presentato offertato l’Asfalterni snc, la Gefim srl e la Rocchino Mario srl. Il lavoro prevede «la valorizzazione del collegamento tra le tre centralità, attraverso interventi di miglioramento del tracciato pedonale anche in considerazione dei vincoli relativi alle sedi stradali esistenti» con adeguamento rispetto alle normative per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Coinvolte anche via Corona, via di Porta San Giovanni, viale Campofregoso, via dell’Olio, via del Lanificio, via Tomassoni e via Pacifici.