Piano periferie Terni: pronto il progetto per la Gruber-Cairoli

«Valorizzazione del collegamento tra le tre centralità, attraverso interventi di miglioramento del tracciato pedonale anche in considerazione dei vincoli relativi alle sedi stradali esistenti». In sintesi è ciò che prevede uno degli interventi del Piano periferie – se ne parla da anni ormai – a Terni che, in chiusura d’anno, ha visto l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo sviluppato dai tecnici comunali: si tratta dell’intervento 4B, ovvero la ‘connessione Gruber/Cairoli’ da quadro economico complessivo di 362 mila euro. Negli allegati c’è anche la parola demolizioni.

Bando in vista

Un iter estenuante e più volte modificato nel corso degli anni. Basti pensare – si parla di tutto il progetto Piano periferie – che la prima delibera di giunta per l’approvazione dei luoghi e delle linee di indirizzo risale al 6 luglio 2016, con Leopoldo Di Girolamo sindaco. Dopodiché le integrazioni, il cronoprogramma aggiornato con l’attuale esecutivo e le interlocuzioni 2021 con la presidenza del Consiglio dei ministri per ulteriori approfondimenti. Ora è stato chiuso il cerchio a livello progettuale per la connessione Gruber/Cairoli con il lavoro portato avanti dal gruppo di lavoro composto da Federico Nannurelli, Mauro Passalacqua, Marco Sgrò, Silvia Tombesi, Lilia Barzagli, Fabrizio Casaglia e Christian Zagaglioni: l’importo fissato per la base d’asta è quantificato in 234.839 euro.

La descrizione originaria

Nella scheda originaria dell’intervento in questione si parlava della realizzazione di «un percorso prevalentemente pedonale, in continuità con i percorsi Dante – Mazzini e Rosselli – Brin, di collegamento tra i poli di largo Cairoli, area ex Lanificio Gruber e parco Rosselli, tutti oggetto di interventi analoghi nell’ambito del progetto. L’ambito interessato sarà dotato di videosorveglianza, dispositivi wifi e illuminazione a led». Il percorso in questione verrà adeguato alla normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, più nuove caditoie, segnaletica e messa in quota di manufatti esistenti. L’operazione coinvolgerà via Corona, via di Porta San Giovanni, viale Campofregoso, via dell’Olio, via del Lanificio, via Tomassoni e via Pacifici.