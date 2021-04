Piazza Tacito in festa ma c’è chi ha provato a rovinare tutto

A Terni si dice ‘è andata per uno’. Perché quella bottiglia di birra vuota, lanciata da un soggetto inqualificabile, ha rischiato seriamente di far degenerare una situazione che – tralasciando per un attimo gli aspetti relativi al Covid – si può dire stesse filando via liscia, fra cori, sciarpe, bandiere e qualche bengala. Invece sabato pomeriggio in piazza Tacito, dove decine di giovanissimi si erano radunati sotto gli alberi antistanti la BNL per festeggiare la promozione della Ternana in serie B (VIDEO), c’è stato chi ha provato a rovinare tutto. La bottiglia, tirata verso il lato opposto della piazza, dove c’era il battaglione dei carabinieri schierato, è rimbalzata a terra per poi colpire al volto un anziano. Nulla di grave, un ‘bernoccolo’, del sangue e un paio di escoriazioni: poteva andare molto peggio e il 118 è servito per prestare le minime cure e trasportarlo in ospedale. Di lì in poi – e va detto che il gesto vile è rimasto isolato – sono stati minuti di palpabile tensione, poi allentatasi gradualmente fino all’arrivo del reparto mobile della polizia di Stato che ha contribuito a far allontanare i presenti. Circa le norme anti Covid, quello di piazza Tacito è stato un lungo momento di ‘zona franca’ per tanti. Partiranno delle sanzioni, pare certo, ma il rischio di ordine pubblico – per chi si è trovato a gestirlo e per chi era in zona – veniva prima e alla fine, da questo punto di vista, il peggio è stato evitato.

