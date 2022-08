Picchiato a Gallipoli fuori dalla discoteca: paura per un 19enne ternano

Un pugno al volto e diversi calci. Con vacanza rovinata. La disavventura è capitata ad un 19enne ternano che, in compagnia di alcuni amici, si trovava a Gallipoli per festeggiare la maturità: è stato picchiata all’esterno di una discoteca mentre era con due coetanee incontrate poco prima. Per lui frattura del setto nasale e trenta giorni di prognosi, come certificato dall’ospedale Santa Maria di Terni al rientro.

Indaga la questura

Il giovane è andato al pronto soccorso della cittadina pugliese per un primo controllo, quindi il ritorno a Terni in treno. Il fatto – raccontato da Il Messaggero in un articolo a firma Nicoletta Gigli – si è verificato lo scorso weekend: il 19enne è stato colpito all’improvviso mentre stava parlando con le ragazze. Gli amici chiedono all’ambulanza in zona di soccorrerlo, ma niente. Sull’episodio indaga la polizia di Stato dopo le due denunce presentate: la prima contro l’aggressore, la seconda contro ignoti per il mancato soccorso dell’ambulanza.