Un evento sportivo in memoria di un amico. Torna a Piediluco il ‘memorial Fabrizio Rivelli’, giunto alla IV edizione e programmato per domenica 3 agosto grazie all’Asd Quelli che lo sport. Spazio dunque alla gara di triathlon a livello nazionale con le tre discipline di eccellenza nuoto, bicicletta e corsa.

Sono attesi circa duecento partecipanti da tutta Italia – possibile l’arrivo anche di persone dall’estero – suddivisi in tredici categorie. La gara assegnerà anche i titoli di campioni regionali umbri. «Ringrazio – le parole del presidente Mirko Rossi – fin da ora tutti i partecipanti e tutti i volontari che parteciperanno per la riuscita dell’evento e gli organi preposti che garantiranno la sicurezza dei percorsi. Siamo molto legati a questa gara come associazione: Fabrizio è sempre con noi, è stato un nostro atleta ed era parte operativa dell’associazione sempre a disposizione di tutti. Spirito di gruppo e anche per questo tanti volontari vengono ad aiutarci. Vogliamo una grande giornata di sport – conclude – e di sano agonismo; una festa per tutto il paese, una promozione turistica per la splendida location del lago di Piediluco».