Preparativi in corso a Piediluco per il tradizionale appuntamento con la ‘Festa delle acque’, in programma il 5, 6, 11, 12 e 13 luglio nella frazione ternana. ‘Anteprima’ sabato 28 giugno con una serie di appuntamenti.

Tra gli eventi in programma ci sono la mostra ‘Piediluco secondo noi’, escursione in bici da montagna e mountain bike, presentazione di libri, il trentennale degli Altoforno sabato 5 luglio, aperitivi con musica, laboratori, yoga in riva al lago, spettacolo swing, esposizione di prodotti artigianali, concorso fotografico ‘IoAmoPiediluco’, sfilata delle barche allegoriche (sabato 12 luglio), una corsa goliardica non agonistica che prevede ‘rifornimenti’ obbligatori di birra e serata conclusiva con premiazioni. Ad agosto (14-15-16) ci saranno poi il Baccanale con spettacolo pirotecnico ed ulteriori iniziative.

«Ci sarà – le parole del presidente della pro loco di Piediluco, Cristiano Crisostomi – un inedito il 28 giugno. Il programma rappresenta la continuità, la tradizione, aggiungendo un pizzico di modernità dei nostri giorni. Con musica e dj set. Il cibo di casa, street food, le passeggiate e le escursioni. Il tutto culminerà con la sfilata delle barche allegoriche. Lo spettacolo pirotecnico ci sarà sabato 16 agosto alle 23 nel rispetto delle nuove normative ambientali che, noi pro loco, facciamo nostre. La salvaguardia del territorio – conclude – e la sua valorizzazione sono per noi elementi fondamentali».

Alla presentazione hanno preso parte anche il vicepresidente della Provincia Francesco Ferranti, gli assessori comunale Viviana Altamura (scuola) e Alessandra Salinetti (turismo), il consigliere regionale e presidente della I commissione in Regione Francesco Filipponi, il presidente di Asm Gabriele Ghione, il neo numero del Sii Paolo Silveri, il presidente Confartigianato Terni Mauro Franceschini e Fabrizio Zampetti per la parte degli eventi.