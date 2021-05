Piediluco, II° meeting nazionale canottaggio: ancora festa per gli atleti del CLT, c’è anche un oro

Ancora soddisfazioni per gli atleti del Circolo Lavoratori Terni nella seconda e ultima giornata del II° meeting nazionale di canottaggio a Piediluco. Sono arrivate ulteriori medaglie per i ragazzi gialloblù nell’evento che ha coinvolto oltre 1.100 sportivi da tutta Italia.

LE MEDAGLIE DEL SABATO. FESTA ANCHE PER MULAS

Gli ulteriori podi

Trionfo pomeridiano per il doppio junior misto composto da Francesco Pallozzi del CLT e Marco Prati del Ravenna Sc: sulle acque del lago ternano si sono imposti in 6’51.72 con quasi quattro secondi di vantaggio sul duo formato da Serafino (Gavirate) e Bizzozero (Pullino). C’è invece il bronzo per Davide Capanna e Sebastiano Renzi nel doppio ragazzi, anche in questo caso nella finale A: per loro 3° posto in 7’13.92 alle spalle di Invernizzi-Canevarolo (Eridanea) e Melegari-Cantilonne (Murcarolo). Infine Luigi Aloe ha sfiorato la medaglia terminando al 4° posto nel singolo ragazzi.