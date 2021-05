Piediluco, II° meeting nazionale canottaggio: medaglie ternane

Una buona prima giornata per il canottaggio ternano in occasione del II° meeting nazionale in corso di svolgimento a Piediluco. Per il Circolo Lavoratori Terni e Matteo Mulas sono arrivate soddisfazioni.

IL II° MEETING NAZIONALE A PIEDILUCO

CLT e non solo



Si parte dall’affermazione nel doppio senior – finale B – del duo composto da Francesco Molinari (Cus Pavia) e Lorenzo Pecorari (CLT): vittoria in 6’38.50 davanti a Manigrasso-Graziano e Zenna-Zaffiro, entrambi distanziati di oltre cinque secondi. Buon risultato anche per Francesco Pallozzi – finale A – nel singolo junior in 7’12.03: per lui c’è il 3° posto alle spalle di Marco Prati (Ravenna Sc) e Nicolò Bizzozero del Gavirate. Bene anche il ternano Mulas, in forza al Cus Pavia: bronzo tra i pesi leggeri con affermazione per Patrick Rocek del Lario Sc. Per quel che concerne i colori gialloblù a completare la lista dei partecipanti ci sono Desiree Claudiani, Alessandra Ragazzi, Maddalena Virili, Davide Capanna e Sebastiano Renzi.