Piediluco, oltre 1.100 atleti per II° meeting nazionale canottaggio

Il primo appuntamento c’era stato a marzo e ora si replica con un numero – almeno nelle previsioni – superiori di atleti. Tutto a pronto a Piediluco per il II° meeting nazionale di canottaggio in programma per sabato e domenica: in arrivo 107 società e oltre 1.150 canottieri da tutta Italia. Si tratta dell’ultimo banco di prova nazionale prima del campionato tricolore di metà giugno: la manifestazione coinvolgerà le categorie ragazzi, junior, under 23, pesi leggeri e senior, con partenza fissata per il 15 maggio alle 8. Spazio in primis ad eliminatorie e semifinale, quindi le finali valutative di junior, under 23 e senior. L’evento è organizzato dal Circolo Canottieri Piediluco in collaborazione con la Fic regionale e la Regione, con patrocinio del Coni umbro.

IL PRIMO MEETING NAZIONALE DI MARZO